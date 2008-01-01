Рудосельский отыграл весь победный матч "Лори" в чемпионате Армении

Футбольный клуб "Лори", за который выступает казахстанский футболист Тимур Рудосельский, одержал победу в матче чемпионата Армении, сообщают Vesti.kz.

Команда встречалась с "Араратом" и выиграла со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Джими Алексис, отличившийся на 60-й минуте.

Рудосельский, воспитанник "Кайрата", вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу. Для него это был пятый матч в сезоне.

После шести игр "Лори" идет на пятом месте чемпионата Армении и ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Напомним, 25-летний Рудосельский весной подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако трансфер в итоге сорвался из-за карантина и закрытия границ. В "Лори" он перешел в августе.