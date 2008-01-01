Рудосельский отыграл весь победный матч "Лори" в чемпионате Армении

Он вышел на поле в стартовом составе.

Тимур Рудосельский. Фото: ФК "Окжетпес"©
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Сегодня 09:53

Футбольный клуб "Лори", за который выступает казахстанский футболист Тимур Рудосельский, одержал победу в матче чемпионата Армении, сообщают Vesti.kz.

Команда встречалась с "Араратом" и выиграла со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Джими Алексис, отличившийся на 60-й минуте. 

Рудосельский, воспитанник "Кайрата", вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу. Для него это был пятый матч в сезоне. 

После шести игр "Лори" идет на пятом месте чемпионата Армении  и ведет борьбу за попадание в еврокубки. 

Напомним, 25-летний Рудосельский весной подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако трансфер в итоге сорвался из-за карантина и закрытия границ. В "Лори" он перешел в августе. 

Метки:
Рудосельский Тимур Армения Кайрат ФК
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 09:53
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