Дебютант сборной Казахстана из европейского клуба забил прямым ударом со штрафного

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев
забил гол прямым ударом со штрафного за брестсткий "Рух"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Хавбек отличился в ворота "Ислочи" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Беларуси. Васильев открыл счет на 31-й минуте.
Сама игра завершилась вничью - 1:1. При этом "Рух" с 57-й минуты играл в меньшинстве после удаления Олега Никифоренко за вторую желтую карточку.
Для Васильева это седьмой гол в текущем сезоне. Также в его активе шесть голевых передач.
Напомним, Васильев дебютировал
за сборную Казахстана в гостевом матче с Беларусью в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций. В той игре он вышел в стартовом составе.