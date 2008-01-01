Дебютант сборной Казахстана из европейского клуба забил прямым ударом со штрафного

Хавбек отличился во втором матче кряду.

Фото: ФК "Рух"
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Сегодня 22:22
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев забил гол прямым ударом со штрафного за брестсткий "Рух", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хавбек отличился в ворота "Ислочи" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Беларуси. Васильев открыл счет на 31-й минуте.



Сама игра завершилась вничью - 1:1. При этом "Рух" с 57-й минуты играл в меньшинстве после удаления Олега Никифоренко за вторую желтую карточку.

Для Васильева это седьмой гол в текущем сезоне. Также в его активе шесть голевых передач.

Напомним, Васильев дебютировал за сборную Казахстана в гостевом матче с Беларусью в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций. В той игре он вышел в стартовом составе.
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Сборная РК по футболу Васильев Владислав Беларусь
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 22:22
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