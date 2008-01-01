"Беерсхот" заменил Вороговского и проиграл матч за первое место в чемпионате

Команды забили пять голов на двоих.

Фото: ФК "Беерсхот"
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Сегодня 21:05
"Беерсхот", за который выступает защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский, уступил на выезде "Антверпену" в матче десятого тура чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе победителей голы забили Лиор Рафаэлов (7-я минута), Симен Юклеред (15-я) и Дьемерси Мбокани (74-я). В составе "Беерсхота" дубль оформил Мусаси Судзуки (25-я и 73-я).

Вороговский вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте игры. Для казахстанца это седьмой матч в текущем сезоне.

Отметим, что в случае победы "Беерсхот" мог подняться на первое место в таблице. Теперь же команда с 18 очками идет четвертой, а "Антверпен" (20) возглавил таблицу.
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Вороговский Ян Бельгия Сборная РК по футболу
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 21:05
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