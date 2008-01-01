Жуков сыграл впервые после коронавируса и помог "Висле" разгромить соперника

Краковская "Висла"
, за которую выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков
, одержала крупную победу над "Подбескидзе"
в матче восьмого тура чемпионата Польши.
Встреча команд прошла в Кракове и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Жеан Карлос (35-я минута, с пенальти), Чука (61-я) и Якуб Блащиковски (90+1).
Жуков вышел на замену на 82-й минуте, сыграв впервые после коронавируса и впервые с сентября.
С 72-й минуты "Висла" играла в большинстве - прямую красную карточку получил Александр Комор.
"Висла" с девятью очками занимает десятое место в турнирной таблице. "Подбескидзе" (5) идет на предпоследней, 15-й строчке.