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Жуков сыграл впервые после коронавируса и помог "Висле" разгромить соперника

Казахстанец вышел на поле впервые с сентября.

Жуков сыграл впервые после коронавируса и помог "Висле" разгромить соперника
Фото: ФК "Висла" Краков
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Краковская "Висла", за которую выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, одержала крупную победу над "Подбескидзе" в матче восьмого тура чемпионата Польши.

Встреча команд прошла в Кракове и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Жеан Карлос (35-я минута, с пенальти), Чука (61-я) и Якуб Блащиковски (90+1).

Жуков вышел на замену на 82-й минуте, сыграв впервые после коронавируса и впервые с сентября.

С 72-й минуты "Висла" играла в большинстве - прямую красную карточку получил Александр Комор.

 

"Висла" с девятью очками занимает десятое место в турнирной таблице. "Подбескидзе" (5) идет на предпоследней, 15-й строчке.

 

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Метки:
Жуков Георгий Сборная РК по футболу Польша

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