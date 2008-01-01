Нападающий "Астаны" забил четвертый гол и помог нидерландскому клубу выиграть пятый матч

Форвард "Астаны"
и сборной Кюрасао Рангело Янга
помог НЕК
набрать три очка в домашнем матче с "Гоу Эхед Иглс"
в рамках девятого тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча в Неймегене завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей на 22-й и 48-й минутах отличились Хавьер Вет и Рангело Янга. У проигравших один мяч на 67-й минуте отыграл Люк Брауверс.
Как итог, НЕК с 16 очками расположился на пятом месте из 20-ти, а "Гоу Эхед Иглс" с 12 баллами оказался на 11-й позиции.
Отметим, что Янга за нынешний клуб выступает с августа, забив уже четыре гола в девяти играх. При этом правами на него по-прежнему продолжает обладать "Астана".
Первую часть нынешнего года легионер провел в аренде в "Лугано". В составе швейцарского клуба сыграл 13 матчей, голов не забил.