"Аль-Айн" с Исламханом в составе упустил победу в чемпионате ОАЭ

Ранее казахстанец был травмирован.

Фото: ФК "Аль-Айн"©
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Сегодня 07:06
"Аль-Айн", за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, поделил очки с "Аль-Ахли" в выездном матче второго тура чемпионата ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Лаба Коджо на 55-й минуте. На это хозяева ответили точным ударом Юсефа Джабера на 75-й минуте.

Исламхан, который пропустил первый тур из-за полученной мышечной травмы в расположении национальной команды, вышел на замену на 44-й минуте, но результативными действиями не отметился.



Как итог, команды в двух играх набрали по четыре очка и расположились друг за другом в турнирной таблице. "Аль-Ахли" оказался на четвертом месте, "Аль-Айн" - на пятом.
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Футбол ОАЭ Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 07:06
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