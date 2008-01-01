"Аль-Айн" с Исламханом в составе упустил победу в чемпионате ОАЭ

"Аль-Айн"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
, поделил очки с "Аль-Ахли"
в выездном матче второго тура чемпионата ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Лаба Коджо на 55-й минуте. На это хозяева ответили точным ударом Юсефа Джабера на 75-й минуте.
Исламхан, который пропустил первый тур из-за полученной мышечной травмы в расположении национальной команды, вышел на замену на 44-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Как итог, команды в двух играх набрали по четыре очка и расположились друг за другом в турнирной таблице. "Аль-Ахли" оказался на четвертом месте, "Аль-Айн" - на пятом.