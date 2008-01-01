Полузащитника сборной Казахстана признали лучшим игроком матча зарубежного чемпионата

В нынешнем клубе он играет на правах аренды.

Фото: ФК "Рух"©
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Сегодня 19:52
Представитель брестского "Руха" Владислав Васильев признан лучшим игроком матча против "Динамо-Бреста" по версии болельщиков, сообщается на странице белорусского клуба в соцсетях.

Встреча 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу прошла в Бресте и завершилась со счетом 5:2 в пользу динамовцев. В этой игре Васильев отметился ассистом и голом на 30-й минуте.

Напомним, что в выездном матче четвертого тура Лиги наций с Беларусью (0:2) Васильев дебютировал за сборную Казахстана.

Правами на 23-летнего казахстанца обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Васильев Владислав Казахстанцы за границей Беларусь
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 19:52
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