Полузащитника сборной Казахстана признали лучшим игроком матча зарубежного чемпионата

Представитель брестскогопризнан лучшим игроком матча противпо версии болельщиков, сообщается на странице белорусского клуба в соцсетях.Встреча 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу прошла в Бресте и завершилась со счетом 5:2 в пользу динамовцев. В этой игре Васильев отметился ассистом и голом на 30-й минуте.Напомним, что в выездном матче четвертого тура Лиги наций с Беларусью (0:2) Васильев дебютировал за сборную Казахстана.Правами на 23-летнего казахстанца обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.