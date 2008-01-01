"Нравится игрокам, но...". За рубежом высказались о работе экс-тренера "Астаны" в новом клубе

Солигорский "Шахтер"
под руководством бывшего тренера "Астаны" Романа Григорчука
потерпел три поражения в последних четырех матчах чемпионата Беларуси. В последней игре "горняки" дома уступили минскому "Динамо"
(0:1), расположившись с 46 очками на третьем месте и отстав на четыре балла от лидирующего БАТЭ. Вот что после этой неудачи солигорчан написал белорусский комментатор Владислав Татур в своем телеграм-канале
.
"Шахтер" проиграл три из последних четырех матчей в лиге, два с Григорчуком, оба раза пропустив на роковой для Солигорска 81-й минуте. Вполне возможно, "желто-черные" дотянутся до желаемого "золота", но на фоне такой же нестабильности конкурентов и точно не за счет очередной смены тренера по ходу сезона. Качество игры и темп набора очков прилично упали по сравнению с прошлым чемпионатом, когда команда Ташуева с мешком проблем и неожиданных кадровых потерь до конца сражалась за "золото". Говорят, Григорчук нравится игрокам, но работа украинца на стартовом отрезке, как это часто бывает после рокировки, желаемого результата не дает", - отметил он.
Напомним, что Григорчук возглавил
белорусский "Шахтер" 5 сентября. Последним местом работы 55-летнего украинца была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года.
В казахстанском клубе специалист работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне "Астана" под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.