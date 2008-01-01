Дебютант сборной Казахстана забил гол и отдал ассист в матче против обидчика "Астаны" в ЛЧ

Полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев
, выступающий за "Рух", отметился результативными действиями в брестском дерби против "Динамо". Команды из одного города встретились в 26-м туре чемпионата Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz
.
Интересно, что Васильев принадлежит как раз брестскому "Динамо", а в "Рухе" играет на правах аренды. Несмотря на это, казахстанец имел право сыграть в этом матче.
"Динамо" открыло счет после точного удара Сергея Кисляка
на 4-й минуте. Но затем за дело взялся Васильев. Сначала он отдал голевой пас на Олега Никифоренко, а на 29-й минуте отличился сам. На перерыв "Рух" ушел, ведя в счете.
Но второй тайм команда Васильева провалила. "Динамо" забило трижды усилиями Александра Нойока, Дениса Лаптева и Михаила Гордейчука. В итоге победа "Динамо" - 5:2. Васильев отыграл весь матч.
"Динамо", являющееся действующим чемпионом Беларуси, благодаря этой победе обошло своих земляков, набрав 41 очко и поднявшись на седьмое место. "Рух" - восьмой с 39 очками. Лидирует БАТЭ, в активе которого 50 очков.
Добавим, что брестское "Динамо" летом выбило из квалификации Лиги чемпионов
казахстанскую "Астану
".
Владислав Васильев является воспитанником карагандинской школы футбола. В ноябрьском матче Лиги наций он дебютировал
в сборной Казахстана
в матче против Беларуси.