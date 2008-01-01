Дебютант сборной Казахстана забил гол и отдал ассист в матче против обидчика "Астаны" в ЛЧ

Его действия не спасли команду от поражения.

Владислав Васильев. Фото: ФК "Рух" ©
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Сегодня 07:26
Полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев, выступающий за "Рух", отметился результативными действиями в брестском дерби против "Динамо". Команды из одного города встретились в 26-м туре чемпионата Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.

Интересно, что Васильев принадлежит как раз брестскому "Динамо", а в "Рухе" играет на правах аренды. Несмотря на это, казахстанец имел право сыграть в этом матче. 

"Динамо" открыло счет после точного удара Сергея Кисляка на 4-й минуте. Но затем за дело взялся Васильев. Сначала он отдал голевой пас на Олега Никифоренко, а на 29-й минуте отличился сам. На перерыв "Рух" ушел, ведя в счете.

Но второй тайм команда Васильева провалила. "Динамо" забило трижды усилиями Александра Нойока, Дениса Лаптева и Михаила Гордейчука. В итоге победа "Динамо" - 5:2. Васильев отыграл весь матч.



"Динамо", являющееся действующим чемпионом Беларуси, благодаря этой победе обошло своих земляков, набрав 41 очко и поднявшись на седьмое место. "Рух" - восьмой с 39 очками. Лидирует БАТЭ, в активе которого 50 очков.

Добавим, что брестское "Динамо" летом выбило из квалификации Лиги чемпионов казахстанскую "Астану".

Владислав Васильев является воспитанником карагандинской школы футбола. В ноябрьском матче Лиги наций он дебютировал в сборной Казахстана в матче против Беларуси.
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Сегодня 07:26
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