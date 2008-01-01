Кипрский клуб после выхода казахстанского футболиста забил победный гол

Хавбек провел второй матч за новую команду.

Фото: larnakasports.com
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Сегодня 01:41
Бывший полузащитник "Кайсара" Магомед Парагульгов провел второй матч за "Эрмис" из Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках седьмого тура чемпионата страны "Эрмис" на выезде обыграл "Кармиотисс" со счетом 1:0.

Парагульгов начинал игру на скамейке запасных и появился на поле на 61-й минуте. Спустя 13 минут Кевин Холт забил гол и принес "Эрмису" победу.

После этой игры "Эрмис" набрал семь очко и поднялся на девятое место в таблице, обойдя "Кармиотисс" (6).

Напомним, в сентябре Парагульгов покинул "Кайсар", за который так и не сыграл ни одного матча, и перешел в "Эрмис".

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат" и "Иртыш". Минувшей зимой Парагульгов перешел в "Кайсар", однако так и не стал основным футболистом в команде. Обучался в академии "Оле Бразил", а также получал футбольное образование в Бельгии.

За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.
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Сегодня 01:41
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