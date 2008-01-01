Кипрский клуб после выхода казахстанского футболиста забил победный гол

Бывший полузащитник "Кайсара" Магомед Парагульгов
провел второй матч за "Эрмис"
из Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В рамках седьмого тура чемпионата страны "Эрмис" на выезде обыграл "Кармиотисс" со счетом 1:0.
Парагульгов начинал игру на скамейке запасных и появился на поле на 61-й минуте. Спустя 13 минут Кевин Холт забил гол и принес "Эрмису" победу.
После этой игры "Эрмис" набрал семь очко и поднялся на девятое место в таблице, обойдя "Кармиотисс" (6).
Напомним, в сентябре Парагульгов покинул "Кайсар", за который так и не сыграл ни одного матча, и перешел
в "Эрмис".
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат" и "Иртыш". Минувшей зимой Парагульгов перешел в "Кайсар", однако так и не стал основным футболистом в команде. Обучался в академии "Оле Бразил", а также получал футбольное образование в Бельгии.
За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.