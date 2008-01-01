Александр Меркель дебютировал за новый клуб

Казахстанец вышел в стартовом составе.

Фото: twitter.com/amerkel52
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Вчера 22:25
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель официально дебютировал за свой новый клуб - "Аль-Фейсали" из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний хавбек вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата страны против клуба "Аль-Таавун". Меркель был заменен на 76-й минуте.

Сам матч завершился вничью 1:1.

"Первая игра, первое набранное очко", - прокомментировал Меркель свой дебют.



Официально о трансфере Меркеля "Аль-Фейсали" объявил 14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.

Последним клубом Меркеля был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Метки:
Меркель Александр Сборная РК по футболу Саудовская Аравия Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 22:25
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