Александр Меркель дебютировал за новый клуб

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель
официально дебютировал за свой новый клуб - "Аль-Фейсали" из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz
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28-летний хавбек вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата страны против клуба "Аль-Таавун". Меркель был заменен на 76-й минуте.
Сам матч завершился вничью 1:1.
"Первая игра, первое набранное очко", - прокомментировал Меркель свой дебют.
Официально о трансфере Меркеля "Аль-Фейсали" объявил
14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.
Последним клубом Меркеля был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.