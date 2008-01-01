Вороговский впервые сыграл после коронавируса и помог разгромить соперника в матче с 9 голами

Футбольный клуб "Беерсхот"
, за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
, одержал крупную победу над "Сент-Трюйденом"
в рамках чемпионата Бельгии.
Встреча команд прошла в Антверпене и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. При этом после первого тайма "Беерсхот" выигрывал 5:1.
Вороговский, вылечившийся от коронавируса
, вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут.
"Беерсхот" с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от "Шарлеруа" и "Брюгге" на один балл.