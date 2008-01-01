Вороговский впервые сыграл после коронавируса и помог разгромить соперника в матче с 9 голами

Казахстанец вышел в старте.

Фото: ФК "Беерсхот"
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Сегодня 16:16
Футбольный клуб "Беерсхот", за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, одержал крупную победу над "Сент-Трюйденом" в рамках чемпионата Бельгии.

Встреча команд прошла в Антверпене и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. При этом после первого тайма "Беерсхот" выигрывал 5:1.

Вороговский, вылечившийся от коронавируса, вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут.

"Беерсхот" с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от "Шарлеруа" и "Брюгге" на один балл.
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Вороговский Ян Сборная РК по футболу Бельгия Коронавирус
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 16:16
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