"Аль-Айн" без Исламхана стартовал с победы в чемпионате с отмененным голом и незабитыми пенальти

ФК "Аль-Айн"
, цвета которого защищает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
, начал с победы новый сезон в чемпионате ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В первом туре "Аль-Айн" выиграл у команды "Хаур-Факкан"
- 2:0. Голами на 27-й и 90-й минутах отметились Раян Аль Джабери и Вилсон Эдуарду. При этом Эдуарду на 72-й минуте не реализовал пенальти, а на 90+5-й хозяева забили третий гол, но он был отменен из-за офсайда у бразильца Эрика.
Интересно, что на 53-й минуте "Хаур-Факкан" также заработал пенальти, который не смог реализовать Додо.
Исламхан не смог помочь своему клубу из-за мышечной травмы, полученной в расположении сборной Казахстана. Ранее сообщалось
, что хавбек не успеет восстановиться к стартовому туру чемпионата.
27-летний Исламхан выступает за "Аль-Айн" с января. Летом он продлил контракт
с клубом на три года.