"Аль-Айн" без Исламхана стартовал с победы в чемпионате с отмененным голом и незабитыми пенальти

Казахстанец травмирован.

Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Вчера 22:33
ФК "Аль-Айн", цвета которого защищает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, начал с победы новый сезон в чемпионате ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом туре "Аль-Айн" выиграл у команды "Хаур-Факкан" - 2:0. Голами на 27-й и 90-й минутах отметились Раян Аль Джабери и Вилсон Эдуарду. При этом Эдуарду на 72-й минуте не реализовал пенальти, а на 90+5-й хозяева забили третий гол, но он был отменен из-за офсайда у бразильца Эрика.

Интересно, что на 53-й минуте "Хаур-Факкан" также заработал пенальти, который не смог реализовать Додо.

Исламхан не смог помочь своему клубу из-за мышечной травмы, полученной в расположении сборной Казахстана. Ранее сообщалось, что хавбек не успеет восстановиться к стартовому туру чемпионата.

27-летний Исламхан выступает за "Аль-Айн" с января. Летом он продлил контракт с клубом на три года.
Метки:
Футбол Аль-Айн ФК ОАЭ Исламхан Бауыржан Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 22:33
© 2008 - 2020 ТОО «EML»