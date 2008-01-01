"Хабиб победит, Иншааллах!". Роналду поддержал чемпиона UFC из России

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду выразил поддержку Хабибу Нурмагомедову перед следующим боем, сообщают Vesti.kz.

Во время прямого эфира в Instagram форвард "Ювентуса" и сборной Португалии отметил, что ждет победу от чемпиона UFC из России, которому 24 октября предстоит поединок против американца Джастина Гэтжи.

"Хабиб победит, он мой брат, Иншааллах!" - сказал Роналду.

Напомним, бой Хабиба и Гэтжи пройдет на Бойцовском острове, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), и станет главным событием турнира UFC 254. В карде дебютные бои под эгидой промоушена проведут казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов.

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