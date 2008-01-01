Гол года? Невероятный мяч был забит в чемпионате Норвегии

В чемпионате Норвегии по футболу, а именно во втором дивизионе был зафиксирован невероятный гол в матче 20-го тура между командами "Хам-Кам"
и "Саннес Ульф"
(2:0), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На 82-й минуте при счете 1:0 вратарь "Хам-Кам" Серинь Мбайе завладел мячом после розыгрыша углового и быстро его вынес на половину поля соперника, где Маркус Сольбаккен точным ударом забил второй гол хозяев. Для данного взятия ворот потребовалось всего два касания.
После этой игры "Хам-Кам", набрав 20 очков, расположился на 12-м месте из 16, а "Саннес Ульф" с 28 баллами оказался на шестой позиции.