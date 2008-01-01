Футболист отпраздновал гол и получил дисквалификацию на полгода

Также ему влепили штраф.

Фото: twitter.com©
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Сегодня 14:37
Нападающий "Персеполиса" Иса Алекасир заработал шестимесячный бан за демонстрацию дискриминирующего жеста во время игры против узбекского "Пахтакора" в азиатской Лиге чемпионов, сообщает Eurosport.

На 49-й минуте прошедшей встречи Алекасир забил гол, после чего показал в телевизионную камеру азиатский разрез глаз. Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации счел жест оскорбительным и отстранил футболиста на полгода. Алекасир был оштрафован на десять тысяч долларов.

В Иране раскритиковали решение дисквалифицировать Алекасира, так как он давно празднует голы подобным жестом в честь своего племянника.

"Персеполис" и "Пахтакор" встретились в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов, иранский клуб победил со счетом 2:0.

Позже "Персеполис" вышел в финал турнира, обыграв в полуфинале "Аль-Наср" (1:1, 5:3 по пенальти).

Отметим, что на групповом этапе саудовский "Аль-Наср" соперничал с "Аль-Айном" из ОАЭ, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. В квартете D "Аль-Наср" занял первое место, набрав 11 очков, тогда как "Аль-Айн" с отставанием на шесть пунктов финишировал последним, оставшись за бортом плей-офф. 
Метки:
Футбол Лига чемпионов Иран Азия Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу
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Сегодня 14:37
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