Футболист отпраздновал гол и получил дисквалификацию на полгода

Нападающий "Персеполиса" Иса Алекасир
заработал шестимесячный бан за демонстрацию дискриминирующего жеста во время игры против узбекского "Пахтакора"
в азиатской Лиге чемпионов
, сообщает Eurosport
.
На 49-й минуте прошедшей встречи Алекасир забил гол, после чего показал в телевизионную камеру азиатский разрез глаз. Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации счел жест оскорбительным и отстранил футболиста на полгода. Алекасир был оштрафован на десять тысяч долларов.
В Иране раскритиковали решение дисквалифицировать Алекасира, так как он давно празднует голы подобным жестом в честь своего племянника.
"Персеполис" и "Пахтакор" встретились в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов, иранский клуб победил со счетом 2:0.
Позже "Персеполис" вышел в финал турнира, обыграв в полуфинале "Аль-Наср" (1:1, 5:3 по пенальти).
Отметим, что на групповом этапе саудовский "Аль-Наср" соперничал с "Аль-Айном" из ОАЭ, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
. В квартете D "Аль-Наср" занял первое место, набрав 11 очков, тогда как "Аль-Айн" с отставанием на шесть пунктов финишировал последним, оставшись за бортом плей-офф.