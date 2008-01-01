От второй лиги Казахстана до "Реала". Что нужно знать о казахстанском футболисте, уехавшем в Испанию

Казахстанский футболист Дмитрий Бачек подписал контракт с "Побленсе". За новый клуб 19-летний игрок может дебютировать 18 октября - в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о воспитаннике карагандинского футбола, который уже пытался проложить себе дорогу в Европу.

В предыдущем сезоне полузащитник сыграл шесть матчей в казахстанской премьер-лиге в составе "Шахтера". Кроме того, выступал в первой лиге за "Шахтер-Булат" и во второй в составе "Шахтера-М". В 2018 году Бачек в 36 матчах второй лиги отличился 15 раз, став лучшим бомбардиром карагандинцев.



Контракт футболиста с "Шахтером" действовал до 2021 года. Клуб пересмотрел финансовые условия Бачека в сторону увеличения. Но, как рассказал в интервью Vesti.kz бывший директор "горняков" Алибек Урузгалиев, сам игрок не горел желанием оставаться в клубе.



По его словам, одно российское агентство вышло на руководство "Шахтера" с заявлением о том, что представляет интересы Бачека и намерено организовать ему трансфер в Европу. "Горняки" пожелали вести официальные переговоры, оценив своего воспитанника в 190 тысяч евро. Но переговоры так и не начались, а Бачек написал заявление об уходе. Как утверждает Урузгалиев, он даже уговаривал футболиста поехать на матч КПЛ, но тот категорически отказался.





Дмитрий Бачек (справа)



Бачек зимой нынешнего года мог оказаться в хорватском "Хайдуке", но из-за проблем с получением визы казахстанца не успели заявить за клуб из Сплита. Уже уйдя из карагандинского "Шахтера", молодой футболист побывал на сборах в составе "Смолевичей" из высшей лиги чемпионата Беларуси.



Также 19-летний казахстанец вызвал интерес у немецкого "Штутгарта". Представитель Бундеслиги просматривал его в матчах за молодежную команду. Помимо этого, зимой Бачек мог перебраться в один из латвийских клубов.



Но карантинные меры, принятые в Казахстане весной нынешнего года, скорректировали планы Бачека уехать в зарубежный чемпионат. В итоге в начале года футболист оставался без игровой практики.



Он не вызывался в молодежную сборную, которая ведет борьбу за путевку на Евро-2021. Хотя в прошлом году новичок испанского клуба сыграл за "молодежку" пять матчей, отметился голом и ассистом в выездной игре с Фарерскими островами - матч был выигран казахстанской командой со счетом 3:1, а также Бачек в гостевой встрече с Черногорией поучаствовал в голевой атаке, принесшей победу гостям со счетом 2:1. Кроме того, он сыграл с Испанией, Израилем и Северной Македонией.



В этих встречах он привлек к себе внимание упомянутого выше футбольного агентства, устраивающего игроков в европейские клубы. 5 октября "Побленсе", представляющий город Ла-Пуэбла автономного сообщества Балеарские острова, объявил о переходе Бачека.



Новый клуб казахстанца выступает в Сегунде B - третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. "Побленсе" никогда не играл в Примере. Новый сезон должен начаться 18 октября. "Побленсе" в этот день сыграет на выезде с мадридским "Атлетико-Б", а 29 ноября соперником команды Бачека будут резервисты мадридского "Реала".



По данным Transfermarkt, трансферная стоимость казахстанца составляет 100 тысяч евро. Самым дорогим игроком "Побленсе" является 33-летний испанец Дани Бенитес, имеющий около полусотни матчей в Примере в составе "Гранады". Его стоимость составляет 300 тысяч евро. Кроме казахстанца, в составе есть два легионера из Аргентины.



Казахстанский футболист после интереса из Германии выбрал другой зарубежный чемпионат



Отметим, что Бачек стал вторым представителем Казахстана в испанских клубах. Ранее 17-летний вратарь Роман Левин подписал контракт с ФК "Торрент", который выступает в четвертом дивизионе чемпионата Испании.



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