Казахстанский футболист дебютировал за кипрский клуб в матче с обидчиком "Кайсара" в Лиге Европы

Он вышел в старте.

Магомед Парагульгов. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 07:16
Бывший полузащитник "Кайсара" Магомед Парагульгов провел первую игру за "Эрмис" из Кипра, в который перешел в сентябре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это в домашнем матче шестого тура против АПОЭЛа, который выбил "Кайсар" во втором отборочном раунде Лиги Европы, разгромив кызылординцев - 4:1.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Парагульгов вышел в стартовом составе, но был заменен на 68-й минуте.

После этой игры "Эрмис" с четырьмя очками расположился на 11-м месте из 14, а АПОЭЛ, набрав восемь баллов, оказался на восьмой позиции.

26-летний Парагульгов покинул "Кайсар" в сентябре.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат" и "Иртыш". Обучался в академии "Оле Бразил", а еще получал футбольное образование в Бельгии.

За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.
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Футбол КПЛ-2020 Кайсар ФК Иртыш ФК Кайрат ФК Сборная РК по футболу Кипр Казахстанцы за границей
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