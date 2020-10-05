Казахстанский футболист дебютировал за кипрский клуб в матче с обидчиком "Кайсара" в Лиге Европы

Бывший полузащитник "Кайсара" Магомед Парагульгов
провел первую игру за "Эрмис"
из Кипра, в который перешел в сентябре, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Случилось это в домашнем матче шестого тура против АПОЭЛа
, который выбил
"Кайсар" во втором отборочном раунде Лиги Европы
, разгромив кызылординцев - 4:1.
Встреча завершилась со счетом 0:0. Парагульгов вышел в стартовом составе, но был заменен на 68-й минуте.
После этой игры "Эрмис" с четырьмя очками расположился на 11-м месте из 14, а АПОЭЛ, набрав восемь баллов, оказался на восьмой позиции.
26-летний Парагульгов покинул
"Кайсар" в сентябре.
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат"
и "Иртыш"
. Обучался в академии "Оле Бразил", а еще получал футбольное образование в Бельгии.
За сборную Казахстана
дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.
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