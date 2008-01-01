"Беерсхот" без Вороговского пропустил пять мячей и проиграл участнику Лиги Европы

Футболисты "Беерсхота"
, за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
, потерпели разгромное поражение от "Гента"
(1:5) в матче восьмого тура чемпионата Бельгии.
В составе победителей голы забивали Роман Яремчук (12-я и 15-я минуты), Лоран Депуатр (29-я и 61-я) и Матисс Самуаз (79-я). У "Беерсхота" отличился Исмаила Кулибали (90+1).
Вороговский не попал в заявку "Беерсхота" и пропустил уже вторую игру подряд. В этом сезоне он провел пять матчей в чемпионате Бельгии и забил один гол.
"Гент", который пробился в групповой этап Лиги Европы, с девятью очками поднялся на 11-е место, "Беерсхот" (15) идет третьим.