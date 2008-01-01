"Беерсхот" без Вороговского пропустил пять мячей и проиграл участнику Лиги Европы

Казахстанец пропустил вторую игру подряд.

Фото: ФК "Беерсхот"
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Вчера 23:21
Футболисты "Беерсхота", за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, потерпели разгромное поражение от "Гента" (1:5) в матче восьмого тура чемпионата Бельгии.

В составе победителей голы забивали Роман Яремчук (12-я и 15-я минуты), Лоран Депуатр (29-я и 61-я) и Матисс Самуаз (79-я). У "Беерсхота" отличился Исмаила Кулибали (90+1).

Вороговский не попал в заявку "Беерсхота" и пропустил уже вторую игру подряд. В этом сезоне он провел пять матчей в чемпионате Бельгии и забил один гол.

"Гент", который пробился в групповой этап Лиги Европы, с девятью очками поднялся на 11-е место, "Беерсхот" (15) идет третьим. 

Метки:
Вороговский Ян Сборная РК по футболу Бельгия Лига Европы
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 23:21
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