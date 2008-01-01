Гол нападающего "Астаны" помог европейскому клубу победить с разгромным счетом

Исход встречи был предопределен до перерыва.

Фото: НЕК (Неймеген)©
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Сегодня 22:39
Футболист "Астаны" Рангело Янга помог нидерландскому НЕК (Неймеген) одержать крупную победу в Эрстедивизи (вторая по силе лига), сообщает корреспондент Vesti.kz.

НЕК в домашнем матче шестого тура разгромил "Эйндховен" со счетом 6:0 . Отличились Суфиан Эль Каруани (34-я минута), Янга (39-я), Джонатан Окита (52-я), Юп ван дер Слуис (54-я), Дирк Пропер (73-я) и Йорди Брейн (90+6-я).

Для Рангело это взятие ворот стало третьим в составе нидерландского клуба, в который он перешел летом на правах аренды. Правами на него по-прежнему обладает "Астана", с которой у игрока действует соглашение до 2022 года.

Первую часть 2020 года Янга провел в аренде в "Лугано". За швейцарскую команду сыграл 13 матчей, голов не забил.

После этой игры НЕК с девятью очками расположился на седьмом месте из 20, а "Эйндховен" с минимальным отставанием оказался на десятой позиции. 
Метки:
Футбол Астана ФК КПЛ-2020 Нидерланды
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 22:39
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