Футболист "Астаны" забил третий гол за нидерландский клуб

В начале года он играл за швейцарскую команду.

Фото: НЕК (Неймеген)©
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Сегодня 21:46
Футболист "Астаны" Рангело Янга снова отличился за нидерландский НЕК (Неймеген), выступающий в Эрстедивизи (вторая по силе лига), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это в домашнем матче шестого тура с "Эйндховеном". Сначала счет на 34-й минуте открыл Суфиан Эль Каруани, затем на 39-й второй гол забил Янга.

Для последнего это взятие ворот стало третьим в составе нидерландского клуба, в который он перешел летом на правах аренды. Правами на него по-прежнему обладает "Астана", с которой у игрока действует соглашение до 2022 года.

Отметим, что первую часть 2020 года Янга провел в аренде в "Лугано". За швейцарскую команду сыграл 13 матчей, голов не забил.
Метки:
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Сегодня 21:46
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