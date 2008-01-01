Футболист "Астаны" забил третий гол за нидерландский клуб

Футболист "Астаны" Рангело Янга
снова отличился за нидерландский НЕК
(Неймеген), выступающий в Эрстедивизи (вторая по силе лига), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Случилось это в домашнем матче шестого тура с "Эйндховеном"
. Сначала счет на 34-й минуте открыл Суфиан Эль Каруани, затем на 39-й второй гол забил Янга.
Для последнего это взятие ворот стало третьим в составе нидерландского клуба, в который он перешел летом на правах аренды. Правами на него по-прежнему обладает "Астана", с которой у игрока действует соглашение до 2022 года.
Отметим, что первую часть 2020 года Янга провел в аренде в "Лугано". За швейцарскую команду сыграл 13 матчей, голов не забил.