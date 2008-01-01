Клуб кандидата в сборную Казахстана потерпел разгромное поражение и вылетел из Кубка

"Рух"
, за который выступает кандидат в сборную Казахстана по футболу Владислав Васильев
, вылетел из Кубка Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На стадии 1/8 финала "Рух" на своем поле принимал "Минск"
, которому уступил со счетом 0:3. Васильев вышел в стартовом составе.
Правами на казахстанца обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.
Зимой к "Руху" вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".
Казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Беларуси.
Отметим, что Васильев получил вызов на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.