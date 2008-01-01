Клуб кандидата в сборную Казахстана потерпел разгромное поражение и вылетел из Кубка

Один из мячей был забит в конце матча.

Владислав Васильев. Фото: ФК "Рух"©
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Сегодня 21:04
"Рух", за который выступает кандидат в сборную Казахстана по футболу Владислав Васильев, вылетел из Кубка Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На стадии 1/8 финала "Рух" на своем поле принимал "Минск", которому уступил со счетом 0:3. Васильев вышел в стартовом составе.



Правами на казахстанца обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды. 

Зимой к "Руху" вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".

Казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Беларуси.

Отметим, что Васильев получил вызов на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.
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Сегодня 21:04
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