Футболист сборной Казахстана высказался о своем здоровье и вынужденной замене

Футболист сборной Казахстана
и краковской "Вислы" Георгий Жуков
был заменен в последнем матче чемпионата Польши. Причиной послужило плохое самочувствие игрока. Вот что он об этом рассказал пресс-службе клуба.
"Перед игрой я чувствовал себя хорошо, у меня не было никаких симптомов болезни, поэтому я заявил о своей готовности сыграть против "Гурника". По ходу матча я начал чувствовать слабость и быстрее уставать и, не желая ослаблять игру команды, попросил замены. Потом у меня поднялась температура и мне стало хуже", - рассказал Жуков.
Зарубежные СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у футболиста сборной Казахстана
Высказался и главный тренер "Вислы" Артур Сковронек
: "У Георгия Жукова перед игрой не было никаких симптомов болезни, поэтому он начал ее с первых минут. Только во время перерыва он сообщил, что чувствует слабость, поэтому мы внесли изменения. Позже выяснилось, что у него поднялась температура и ухудшилось состояние. Однако подчеркиваю, что до начала встречи не было никаких признаков болезни, не было симптомов. Если бы были какие-то симптомы, мы бы точно этого не допустили. В конце концов, мы понимаем, что выставление игрока с неполной дееспособностью ослабляет команду и действует ей во вред!".
Гостевая встреча пятого тура "Вислы" с "Гурником" завершилась со счетом 0:0, после первого тайма вместо казахстанца на поле вышел албанский полузащитник Вульнет Баша.
За клуб из Кракова Жуков выступает с января. В сентябре казахстанец подписал
новый контракт с польской командой. Ранее он играл за "Кайрат", забив пять мячей в 69 матчах в период 2017-2019 годов.
Отметим, что Жуков не попал в расширенный состав сборной Казахстана, которая 11 октября дома сыграет с Албанией в Лиге наций, а в ночь на 15 октября проведет гостевую встречу против Беларуси.