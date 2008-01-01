Стала известна сумма трансфера уроженца Казахстана в состав чемпиона Турции

Ранее он играл во второй лиге.

Равиль Тагир. Фото: "Истанбул Башакшехир"©
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Сегодня 09:01
"Истанбулу Башакшехиру", выигравшему турецкую суперлигу сезона-2019/20, пришлось раскошелиться за переход 17-летнего уроженца Казахстана Равиля Тагира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, предыдущий клуб Тагира "Алтынорда" из второй по силе турецкой лиги, с которым у него действовало соглашение до 30 июня 2022 года, за этот трансфер получил 2,5 миллиона евро.

Контракт с новым клубом Тагир подписал на три года.

Отметим, что Равиль родился в Жамбылской области. В 2010 году вместе с семьей эмигрировал на историческую родину - в Турцию, где также успел дебютировать за  за молодежную сборную (до 21 года).
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 09:01
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