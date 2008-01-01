Стала известна сумма трансфера уроженца Казахстана в состав чемпиона Турции

"Истанбулу Башакшехиру"
, выигравшему турецкую суперлигу сезона-2019/20, пришлось раскошелиться за переход 17-летнего уроженца Казахстана Равиля Тагира
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
По данным Transfermarkt, предыдущий клуб Тагира "Алтынорда"
из второй по силе турецкой лиги, с которым у него действовало соглашение до 30 июня 2022 года, за этот трансфер получил 2,5 миллиона евро.
Контракт с новым клубом Тагир подписал
на три года.
Отметим, что Равиль родился в Жамбылской области. В 2010 году вместе с семьей эмигрировал на историческую родину - в Турцию, где также успел дебютировать за за молодежную сборную (до 21 года).