Чемпион Турции объявил о трансфере уроженца Казахстана

Он уже выбрал себе игровой номер.

Фото: ФК "Истанбул Башакшехир"©
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Сегодня 08:43
Родившийся в Казахстане 17-летний Равиль Тагир стал футболистом команды "Истанбул Башакшехир", которая стала победителем турецкой суперлиги сезона-2019/20.

Контракт подписан на три года. В новой команде он будет выступать под номером 35.

Его последним клубом была "Алтынорда" из второй по силе турецкой лиги.

Отметим, что в 2019 году Тагир дебютировал за молодежную сборную Турции (до 21 года), проведя два матча в квалификации Евро-2021. 

Родился Тагир в Жамбылской области. В 2010 году, когда будущему футболисту было семь лет, его семья эмигрировала на историческую родину - в Турцию.
Метки:
Футбол Турция Тагир Равиль
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 08:43
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