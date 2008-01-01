Чемпион Турции объявил о трансфере уроженца Казахстана

Родившийся в Казахстане 17-летний Равиль Тагир
стал футболистом команды "Истанбул Башакшехир"
, которая стала победителем турецкой суперлиги сезона-2019/20.
Контракт подписан на три года. В новой команде он будет выступать под номером 35.
Его последним клубом была "Алтынорда" из второй по силе турецкой лиги.
Отметим, что в 2019 году Тагир дебютировал за молодежную сборную Турции (до 21 года), проведя два матча в квалификации Евро-2021.
Родился Тагир в Жамбылской области. В 2010 году, когда будущему футболисту было семь лет, его семья эмигрировала на историческую родину - в Турцию.