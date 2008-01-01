Зарубежные СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у футболиста сборной Казахстана

В сентябре он подписал новый контракт.

Фото: ФК "Висла"©
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Сегодня 22:20
Футболист сборной Казахстана и краковской "Вислы" Георгий Жуков был заменен в последнем матче чемпионата Польши. Причиной послужило плохое самочувствие игрока, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на польское издание TVP.

Гостевая встреча пятого тура с "Гурником" завершилась со счетом 0:0, после первого тайма вместо казахстанца на поле вышел албанский полузащитник Вульнет Баша. 

"На прошлой неделе в "Висле" были подозрения на заболевание коронавирусом. Официально вирус подтвержден у трех игроков, а еще трое имеют схожие симптомы, несмотря на отрицательный результат теста, так что никогда нельзя быть уверенным на сто процентов. Одним из них оказался Георгий Жуков, который сыграл в прошедшем матче с "Гурником". Перед игрой полузащитник почувствовал себя нехорошо, но датчики не показали повышения температуры. Во время игры самочувствие Жукова явно ухудшилось, он ослаб и не смог продолжить игру, после чего главному тренеру пришлось его заменить. После игры он изо всех сил пытался удержаться на ногах в раздевалке, поэтому было принято решение изолировать его от команды. Он вернулся в Краков с одним из сотрудников клуба. Разве его не нужно было изолировать еще до матча, как это было с Александром Букса и Серафином Шота?" - пишет издание.

Отметим, что за клуб из Кракова Жуков выступает с января. В сезоне-2019/2020 "Висла", набрав 35 очков, финишировала на 13-м месте из 16. В сентябре казахстанец подписал новый контракт с польской командой. Ранее он играл за "Кайрат", забив пять мячей в 69 матчах в период 2017-2019 годов.
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Сегодня 22:20
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