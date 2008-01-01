Зарубежные СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у футболиста сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана
и краковской "Вислы" Георгий Жуков
был заменен в последнем матче чемпионата Польши. Причиной послужило плохое самочувствие игрока, сообщает KazFootball.kz
со ссылкой на польское издание TVP.
Гостевая встреча пятого тура с "Гурником" завершилась
со счетом 0:0, после первого тайма вместо казахстанца на поле вышел албанский полузащитник Вульнет Баша.
"На прошлой неделе в "Висле" были подозрения на заболевание коронавирусом. Официально вирус подтвержден у трех игроков, а еще трое имеют схожие симптомы, несмотря на отрицательный результат теста, так что никогда нельзя быть уверенным на сто процентов. Одним из них оказался Георгий Жуков, который сыграл в прошедшем матче с "Гурником". Перед игрой полузащитник почувствовал себя нехорошо, но датчики не показали повышения температуры. Во время игры самочувствие Жукова явно ухудшилось, он ослаб и не смог продолжить игру, после чего главному тренеру пришлось его заменить. После игры он изо всех сил пытался удержаться на ногах в раздевалке, поэтому было принято решение изолировать его от команды. Он вернулся в Краков с одним из сотрудников клуба. Разве его не нужно было изолировать еще до матча, как это было с Александром Букса и Серафином Шота?" - пишет издание.
Отметим, что за клуб из Кракова Жуков выступает с января. В сезоне-2019/2020 "Висла", набрав 35 очков, финишировала на 13-м месте из 16. В сентябре казахстанец подписал
новый контракт с польской командой. Ранее он играл за "Кайрат", забив пять мячей в 69 матчах в период 2017-2019 годов.