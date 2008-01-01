Бронзовый призер европейского чемпионата объявил о переходе чемпиона в составе "Астаны"

Клуб возглавляет экс-тренер северян.

Жуниор Кабананга. Фото: ФК "Шахтер" (Солигорск)©
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Сегодня 21:30
Бывший форвард казахстанского футбольного клуба "Астана" Жуниор Кабананга стал игроком солигорского "Шахтера", сообщает официальный сайт белорусской команды.

О деталях контракта не сообщается, только отмечается, что он подписал соглашение после успешного прохождения медосмотра. 

31-летний конголезец выступал за "Астану" в период 2015-2017 и 2018-2019 годов. В составе столичного клуба четыре раза становился чемпионом страны, играл в группе Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.

После КПЛ выступал за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и "Катар СК".

Отметим, что "Шахтер" с 5 сентября возглавляет бывший тренер "Астаны" Роман Григорчук. В текущем чемпионате клуб идет на третьем месте, в прошлом сезоне солигорчане стали бронзовыми призерами страны.
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 21:30
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