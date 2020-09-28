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"Надо падать по зарплате". Инсайдер - о финансовых запросах Исламхана, просмотре в "Зените" и карьере в ОАЭ

Также о шансах казахстанца перебраться в РПЛ.

"Надо падать по зарплате". Инсайдер - о финансовых запросах Исламхана, просмотре в "Зените" и карьере в ОАЭ
Фото: ФК "Аль-Айн"
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Известный российский журналист и инсайдер Сергей Егоров поделился мнением о карьере капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана, выступающего за "Аль-Айн" из ОАЭ. Его слова приводит Sputnik.

- Что думаете о Бауыржане Исламхане? Его просмотр "Зенитом" - это реальный интерес к игроку?
- Я думаю, то, что "Зенит" смотрел Исламхана - это был жест доброй воли питерского клуба к своему партнеру "Кайрату". Я знаю, что между клубами добрососедские отношения. После просмотра были положительные отзывы, но все-таки уровень "Зенита" он не потянул бы, а для других российских клубов он бы подошел. Я слышал, что у Исламхана серьезные пожелания по заработной плате - примерно миллион евро в год. Такие деньги не каждый клуб в России потянет, даже "Зенит" не будет переплачивать. Сейчас у питерцев идет торговля за Кузяева, и они не дают умопомрачительных денег, даже несмотря на российский паспорт. Поэтому, если Исламхан хотел бы получить какой-то серьезный вызов, нужно было упасть в зарплате - тогда трудоустройство в российской команде было бы реально. Среди российских селекционеров о нем такое мнение: в атаке Исламхан показывает неплохой уровень, по тому, как он обороняется, есть вопросы.

- Переезд Исламхана в "Аль-Айн" и вообще в Арабские Эмираты отдаляет его от РПЛ или другого европейского чемпионата?
- Я бы со стороны сказал, что да, отдаляет, но надо понимать, на каком он сейчас уровне и что он вообще хочет от своей карьеры. Когда футболист в самом соку уезжает в Катар, Эмираты и так далее - это ничего хорошего о его амбициях не говорит. Если он хочет заработать, то надо там оставаться, если хочет поиграть в сильный конкурентный футбол, тогда это Россия и падать по зарплате. Что может ему дать футбол в Арабских Эмиратах и какого прогресса он там добьется? Надо его спрашивать.

Исламхан выступает за "Аль-Айн" с февраля. В прошлом сезоне казахстанец провел десять матчей, в которых забил один мяч и отдал три передачи. В июле он подписал новый контракт с "Аль-Айном" на три года.

 

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК Зенит ОАЭ

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