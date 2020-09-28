Казахстанский футболист дебютировал за новый клуб матчем против чемпиона

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Экс-нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Самат Сарсенов дебютировал за новый клуб - юрмальский "Спартак", сообщает корреспондент Vesti.kz.
24-летний форвард вышел на замену на 69-й минуте в матче против действующего чемпиона "Риги" (1:2). Сарсенов отметился желтой карточкой на 82-й минуте.
При этом "Спартак" забил первым - на 51-й минуте Неманья Белакович реализовал пенальти, но затем пропустил дважды. Сначала у "Руги" на 75-й минуте отличился Элвис Стуглис, а на четвертой компенсированной минуте с 11-метрового забил Херди Пренга.
"Спартак" с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице, "Рига" (54) идет первой.
Официально о переходе Сарсенова юрмальский клуб объявил 2 сентября. Его последним клубом была латвийская "Валмиера", где казахстанец был исключен из состава после того, как он и еще 23 футболиста клуба написали швейцарскому владельцу клуба письмо с просьбой об отставке главного тренера клуба Тамаза Пертии и вице-президента Улдиса Пуцитиса.
В "Валмиеру" Сарсенов перешел в феврале из "Кайрата". В девяти матчах он забил два гола. В КПЛ помимо алматинцев он выступал за "Тараз". Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета "Оренбурга", играл за молодежную сборную Казахстана.
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