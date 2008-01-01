Кандидат в сборную Казахстана отдал два ассиста за матч и помог разгромить соперника

Казахстанский полузащитник Владислав Васильев
отметился двумя голевыми передачи за "Рух" в домашнем матче со "Слуцком", передает корреспондент Vesti.kz
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Встреча команд в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси завершилась со счетом 5:0. В составе победителей голы забили отличились Всеволод Садовский (11-я минута), Олег Никифоренко (35-я), Егор Богомольский (86-я и 89-я) и Артем Концевой (90-я).
Васильев вышел в стартовом составе и отыграл полный матч, поучаствовав во втором и четвертом взятиях ворот. Теперь на его счету пять ассистов в 23 матчах, в которых он забил шесть голов.
После этой победы "Рух" с 39-ю очками поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Слуцк" (21) идет 14-м.
В сентябре полузащитник был в расширенном списке сборной Казахстана. Ранее он защищал цвета юношеских сборных Казахстана (до 17 и 19 лет).