Кандидат в сборную Казахстана отдал два ассиста за матч и помог разгромить соперника

Также на его счету шесть голов.

Фото: ФК "Рух"
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Сегодня 07:47
Казахстанский полузащитник Владислав Васильев отметился двумя голевыми передачи за "Рух" в домашнем матче со "Слуцком", передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси завершилась со счетом 5:0. В составе победителей голы забили отличились Всеволод Садовский (11-я минута), Олег Никифоренко (35-я), Егор Богомольский (86-я и 89-я) и Артем Концевой (90-я).

Васильев вышел в стартовом составе и отыграл полный матч, поучаствовав во втором и четвертом взятиях ворот. Теперь на его счету пять ассистов в 23 матчах, в которых он забил шесть голов.



После этой победы "Рух" с 39-ю очками поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Слуцк" (21) идет 14-м.

В сентябре полузащитник был в расширенном списке сборной Казахстана. Ранее он защищал цвета юношеских сборных Казахстана (до 17 и 19 лет).
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 07:47
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