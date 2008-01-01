Нидерландский клуб с футболистом "Астаны" в составе проиграл матч за две минуты

Нидерландский НЕК
(Неймеген), за который выступает футболист "Астаны" Рангело Янга
, проиграл "Де Графсхапу"
в гостевом матче пятого тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов.
В составе победителей дубль оформил нападающий Мо Хамдауи (58-я и 60-я минуты).
Янга вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. НЕК, потерпевший второе поражение кряду, с шестью очками занимает 11-ю строчку в таблице. "Де Графсхап" (9) идет пятым.
Напомним, НЕК арендовал Янгу у "Астаны" на один год. Первую часть 2020 года форвард также на правах аренды провел в швейцарском "Лугано". Контракт форварда с казахстанским клубом рассчитан до лета 2022 года.