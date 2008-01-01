Нидерландский клуб с футболистом "Астаны" в составе проиграл матч за две минуты

Для команды это второе поражение кряду.

Фото: ФК НЕК
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Сегодня 20:36
Нидерландский НЕК (Неймеген), за который выступает футболист "Астаны" Рангело Янга, проиграл "Де Графсхапу" в гостевом матче пятого тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов.

В составе победителей дубль оформил нападающий Мо Хамдауи (58-я и 60-я минуты).

Янга вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. НЕК, потерпевший второе поражение кряду, с шестью очками занимает 11-ю строчку в таблице. "Де Графсхап" (9) идет пятым.

Напомним, НЕК арендовал Янгу у "Астаны" на один год. Первую часть 2020 года форвард также на правах аренды провел в швейцарском "Лугано". Контракт форварда с казахстанским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Метки:
Астана ФК Нидерланды
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 20:36
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