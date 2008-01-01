Чемпионат с участием казахстанского футболиста приостановлен из-за военного положения

Кабмин объявил всеобщую мобилизацию.

Фото: ФК "Лори"
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Сегодня 18:58
Нынешний розыгрыш чемпионата Армении по футболу приостановлен из-за введенного в стране военного положения, сообщает пресс-служба "Урарту" со ссылкой на письмо Федерации футбола Армении (ФФА).

"Мы получили письмо от отдела организации и проведения соревнований ФФА, в котором было сказано о том, что до окончания действия военного положения матчи всех чемпионатов, проводимых под эгидой ФФА, переносятся", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Урарту".

Сегодня, 27 сентября, вновь обострилась ситуация в нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские военные обстреляли несколько населенных пунктов. В связи с этим кабмин Армении принял решение ввести военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.

Добавим, что в чемпионате Армении выступает казахстанский защитник Тимур Рудосельский. На его счету три матча за "Лори".
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Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 18:58
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