Чемпионат с участием казахстанского футболиста приостановлен из-за военного положения

Нынешний розыгрыш чемпионата Армении по футболу приостановлен из-за введенного в стране военного положения, сообщает пресс-служба "Урарту" со ссылкой на письмо Федерации футбола Армении (ФФА).
"Мы получили письмо от отдела организации и проведения соревнований ФФА, в котором было сказано о том, что до окончания действия военного положения матчи всех чемпионатов, проводимых под эгидой ФФА, переносятся", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Урарту".
Сегодня, 27 сентября, вновь обострилась ситуация в нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские военные обстреляли несколько населенных пунктов. В связи с этим кабмин Армении принял решение ввести военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.
Добавим, что в чемпионате Армении выступает казахстанский защитник Тимур Рудосельский
. На его счету три матча
за "Лори".