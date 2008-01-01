Роналду обошел Месси и стал самым уважаемым спортсменом в мире

Сравнил позиции футболистов в разных странах.

Криштиану Роналду. Фото: Reuters©
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Сегодня 16:19
Исследовательский центр YouGov назвал нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду самым уважаемым спортсменом планеты. Об этом информирует портал Give Me Sport.

В общемировом рейтинге культовых личностей 35-летний португалец занял шестое место. Его извечный оппонент в медиа Лионель Месси – второй по критерию уважения среди спортсменов, аргентинец занимает 11-ю строчку в общем списке.

Легенда баскетбола Майкл Джордан занимает 13-е место, чему, несомненно, поспособствовал его документальный фильм "Последний танец".



YouGov также сравнил позиции Роналду и Месси в разных странах. В результате выявлено, что португальцем восхищаются в 32 из 42 опрошенных стран и территорий.


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Роналду Криштиану Месси Лионель
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 16:19
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