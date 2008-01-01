Роналду обошел Месси и стал самым уважаемым спортсменом в мире

Исследовательский центр YouGov назвал нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду
самым уважаемым спортсменом планеты. Об этом информирует портал Give Me Sport.
В общемировом рейтинге культовых личностей 35-летний португалец занял шестое место. Его извечный оппонент в медиа Лионель Месси
– второй по критерию уважения среди спортсменов, аргентинец занимает 11-ю строчку в общем списке.
Легенда баскетбола Майкл Джордан занимает 13-е место, чему, несомненно, поспособствовал его документальный фильм "Последний танец".
YouGov также сравнил позиции Роналду и Месси в разных странах. В результате выявлено, что португальцем восхищаются в 32 из 42 опрошенных стран и территорий.