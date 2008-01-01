"Беерсхот" оставил в запасе Вороговского, совершил камбэк с 0:2 и одержал победу в чемпионате Бельгии

Казахстанец просидел на скамейке.

Ян Вороговский. Фото: ФК "Беерсхот"©
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Вчера 23:10

ФК "Беерсхот", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, одержал победу в матче чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках седьмого тура команда на своем поле принимала "Беверен" и выиграла со счетом 3:2. При этом уже к 14-й минуте гости вели 2:0. Но хозяева успели сравнять, а победный гол был забил уже в добавленное время на 96-й минуте.

При этом Вороговский участие в матче не принял, оставшись на скамейке запасных. 

"Беерсхот" идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидера "Шарлеруа" на три очка и проведя на один матч больше. 

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Вороговский Ян Бельгия
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 23:10
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