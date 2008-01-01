Появились новые подробности перехода чемпиона в составе "Астаны" в зарубежный клуб

Он имеет опыт игры в группе ЛЧ и ЛЕ.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Вчера 21:45
Экс-форвард "Астаны" Жуниор Кабананга прибудет в расположение солигорского "Шахтера" завтра, 26 сентября, сообщает белорусский комментатор Владислав Татур в своем телеграм-канале.

"Жуниор образца 2017 года - однозначно усиление, но по форме последних лет большие сомнения.

А тут еще и Сигневич освободился. "Шахтер" хотел его зимой", - написал он.

31-летний конголезец выступал за "Астану" в период 2015-2017 и 2018-2019 годов. В составе казахстанского клуба четыре раза становился чемпионом страны, играл в группе Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.

После КПЛ он играл за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и "Катар СК". 

Отметим, что "Шахтер" с 5 сентября возглавляет бывший тренер "Астаны" Роман Григорчук.
Метки:
Футбол Беларусь Астана ФК КПЛ-2020 Григорчук Роман
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 21:45
© 2008 - 2020 ТОО «EML»