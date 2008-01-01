Появились новые подробности перехода чемпиона в составе "Астаны" в зарубежный клуб

Экс-форвард "Астаны" Жуниор Кабананга
прибудет в расположение солигорского "Шахтера"
завтра, 26 сентября, сообщает белорусский комментатор Владислав Татур в своем телеграм-канале
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"Жуниор образца 2017 года - однозначно усиление, но по форме последних лет большие сомнения.
А тут еще и Сигневич освободился. "Шахтер" хотел его зимой", - написал он.
31-летний конголезец выступал за "Астану" в период 2015-2017 и 2018-2019 годов. В составе казахстанского клуба четыре раза становился чемпионом страны, играл в группе Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.
После КПЛ он играл за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и "Катар СК".
Отметим, что "Шахтер" с 5 сентября возглавляет бывший тренер "Астаны" Роман Григорчук
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