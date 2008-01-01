Тренер Исламхана высказался о гостевой победе в Лиге чемпионов

Казахстанец вышел в стартовом составе.

Фото: ФК "Аль-Айн"©
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Сегодня 17:47
Педру Эммануэл, главный тренер "Аль-Айна" из ОАЭ, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, прокомментировал последний матч команды на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов.

В шестом туре "Аль-Айн" выиграл в гостях у "Аль-Насра" из Саудоской Аравии - 1:0. Данная победа стала первой для команды Исламхана на групповой стадии.

"За долгое время футболисты показали сильную игру, позволившую нам набрать три очка. Я поздравляю своих игроков с хорошим выступлением и победным результатом, потому что они приложили огромные усилия в течении всего группового турнира, в котором были изменения из-за пандемии коронавируса.

Матч прошел не на должном уровне, учитывая огромные усилия, которые игроки приложили в предыдущих играх. Им было непросто. Мы не сильно поменяли стартовый состав из-за нашего желания победить.

Надеемся, что в этом сезоне у нас все получится, потому что обязательно докажем самим себе, что можем выигрывать все игры.

Какой урок извлекли из турнира? Наша команда нуждалась в официальных матчах, потому что не играла в течении длительного времени из-за пандемии. Прошедшие матчи стали своего рода подготовкой к внутреннему чемпионату. Мы полностью готовы к участию в матчах лиги и Кубка", - сказал он.

Отметим, что Исламхан вышел в стартовом составе, но был заменен на 63-й минуте. В нынешнем розыгрыше ЛЧ казахстанец провел все шесть матчей и забил один гол.

Победителем группы D с 11 очками стал "Аль-Наср". Второе место с отставанием на два балла занял катарский "Аль-Садд", третья строчка оказалась за набравшим семь баллов иранским "Сепаханом", четвертая позиция в квартете осталась за "Аль-Айном", на счету которого пять очков. Первые две команды квалифицировались в плей-офф турнира.
Метки:
Футбол Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан ОАЭ Лига чемпионов Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 17:47
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