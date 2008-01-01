Тренер Исламхана высказался о гостевой победе в Лиге чемпионов

Педру Эммануэл
, главный тренер "Аль-Айна"
из ОАЭ, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
, прокомментировал последний матч команды на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов.
В шестом туре "Аль-Айн" выиграл
в гостях у "Аль-Насра" из Саудоской Аравии - 1:0. Данная победа стала первой для команды Исламхана на групповой стадии.
"За долгое время футболисты показали сильную игру, позволившую нам набрать три очка. Я поздравляю своих игроков с хорошим выступлением и победным результатом, потому что они приложили огромные усилия в течении всего группового турнира, в котором были изменения из-за пандемии коронавируса.
Матч прошел не на должном уровне, учитывая огромные усилия, которые игроки приложили в предыдущих играх. Им было непросто. Мы не сильно поменяли стартовый состав из-за нашего желания победить.
Надеемся, что в этом сезоне у нас все получится, потому что обязательно докажем самим себе, что можем выигрывать все игры.
Какой урок извлекли из турнира? Наша команда нуждалась в официальных матчах, потому что не играла в течении длительного времени из-за пандемии. Прошедшие матчи стали своего рода подготовкой к внутреннему чемпионату. Мы полностью готовы к участию в матчах лиги и Кубка", - сказал он.
Отметим, что Исламхан вышел в стартовом составе, но был заменен на 63-й минуте. В нынешнем розыгрыше ЛЧ казахстанец провел все шесть матчей и забил
один гол.
Победителем группы D с 11 очками стал "Аль-Наср". Второе место с отставанием на два балла занял катарский "Аль-Садд", третья строчка оказалась за набравшим семь баллов иранским "Сепаханом", четвертая позиция в квартете осталась за "Аль-Айном", на счету которого пять очков. Первые две команды квалифицировались в плей-офф турнира.