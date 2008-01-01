Проданный чемпионом КПЛ футболист может перейти в клуб экс-тренера "Астаны"

Экс-форвард "Астаны" Жуниор Кабананга
может продолжить карьеру в солигорском "Шахтере"
, который с недавнего времени возглавляет бывший тренер астанчан Роман Григорчук
. Об этом сообщает белорусский комментатор Владислав Татур в своем телеграм-канале
.
Отмечается, что "Шахтер" заинтересован в подписании этого нападающего, игравшего в свое время за "Астану". В начале 2018 года казахстанский клуб продал его за два миллиона евро "Аль-Насру" из Саудовской Аравии (данные Transfermarkt). Летом прошлого года "Аль-Наср" отдал легионера "Катару СК", сумма сделки составила 1,8 миллиона евро. Однако Кабананга не заиграл за новый клуб, который покинул в начале сентября.
В составе "Астаны" 31-летний конголезец четыре раза становился чемпионом Казахстана, играл в группе Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.
Григорчук возглавил "Шахтер" 5 сентября. Последним местом работы 55-летнего украинца была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года. В столичном клубе специалист работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне "Астана" под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.