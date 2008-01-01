Бывший тренер "Кайрата" возглавил кипрский клуб

Экс-тренер "Кайрата" Карлос Феррер
принял кипрский "Эносис"
из Паралимни. Контракт подписан до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.
"Эносис" в новом сезоне идет на последнем, 14-м месте, проиграв во всех четырех турах. Но руководство команды надеется, что 45-летнему испанскому специалисту удастся выправить турнирное положение. Ближайший матч в чемпионате "Эносис" проведет на выезде против "Кармиотисса" 25 сентября.
Напомним, что Феррер возглавлял "Кайрат" с лета 2017 по октябрь 2018 года. Под его руководством алматинский клуб дважды выиграл Кубок Казахстана и дважды стал серебряным призером чемпионата страны.
После КПЛ он тренировал "Катар СК", который покинул осенью прошлого года.