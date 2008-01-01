Бывший тренер "Кайрата" возглавил кипрский клуб

"Желто-черных" он тренировал с лета 2017 по октябрь 2018 года.

Карлос Феррер. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 16:59
Экс-тренер "Кайрата" Карлос Феррер принял кипрский "Эносис" из Паралимни. Контракт подписан до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

"Эносис" в новом сезоне идет на последнем, 14-м месте, проиграв во всех четырех турах. Но руководство команды надеется, что 45-летнему испанскому специалисту удастся выправить турнирное положение. Ближайший матч в чемпионате "Эносис" проведет на выезде против "Кармиотисса" 25 сентября.

Напомним, что Феррер возглавлял "Кайрат" с лета 2017 по октябрь 2018 года. Под его руководством алматинский клуб дважды выиграл Кубок Казахстана и дважды стал серебряным призером чемпионата страны. 

После КПЛ он тренировал "Катар СК", который покинул осенью прошлого года.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Кипр Феррер Карлос
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 16:59
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