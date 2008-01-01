Ждем гола Исламхана. Прямая трансляция последнего матча "Аль-Айна" в Лиге чемпионов

Команда сыграет против лидера группы.

Фото: ФК "Аль-Айн"
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Сегодня 14:24
Сегодня, 24 сентября, "Аль-Айн" из ОАЭ, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, проведет заключительный матч группового этапа в азиатской Лиге чемпионов.

"Аль-Айн" в гостях сыграет с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии. Встреча начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Отметим, что "Аль-Наср" уже гарантировал себе выход из группы (11 очков), тогда как "Аль-Айн" (2), напротив, лишился шансов на попадание в плей-офф.

В этом розыгрыше азиатской Лиги чемпионов Исламхан провел все пять матчей и забил один гол.
Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Лига чемпионов Сборная РК по футболу
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 14:24
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