Казахстанский футболист признан лучшим игроком тура в европейском чемпионате

Казахстанский полузащитник брестского "Руха" Владислав Васильев
признан лучшим футболистом 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Васильев с показателем 349 очков занял первое место в рейтинге. В прошедшем туре казахстанец оформил дубль
в матче со "Смолевичами" (6:0).
На счету Васильева шесть голов в 22 матчах. Правами на 23-летнего хавбека обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в "Рухе" он играет на правах аренды.
Зимой к "Руху" вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".