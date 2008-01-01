Казахстанский футболист признан лучшим игроком тура в европейском чемпионате

В той игре он оформил дубль.

Владислав Васильев. Фото: ФК "Рух"
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Сегодня 10:11
Казахстанский полузащитник брестского "Руха" Владислав Васильев признан лучшим футболистом 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Васильев с показателем 349 очков занял первое место в рейтинге. В прошедшем туре казахстанец оформил дубль в матче со "Смолевичами" (6:0).


На счету Васильева шесть голов в 22 матчах. Правами на 23-летнего хавбека обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в "Рухе" он играет на правах аренды.

Зимой к "Руху" вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".
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Васильев Владислав Беларусь
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 10:11
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