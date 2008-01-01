Экс-капитан молодежной сборной Казахстана помог "Лори" обыграть самый титулованный клуб Армении

Ванадзорский "Лори"
, в составе которого выступает казахстанский защитник Тимур Рудосельский
, одержал вторую победу в чемпионате Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В матче пятого тура "Лори" дома обыграл ереванский "Пюник" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Клаудир Марини, отличившийся на 41-й минуте.
25-летний Рудосельский вышел в составе и отыграл все 90 минут. Для казахстанца это третий матч за "Лори", в составе которого он забил один гол.
"Лори" с шестью очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице. "Пюник" (4), самый титулованный клуб Армении, идет пятым.
Карьеру Рудосельский начинал в родном "Кайрате", за главную команду которого играл с 2014 по 2017 год. Сезон-2018 он начинал в "Жетысу", а затем перебрался в Израиль, где выступал во второй по силе лиге за "Хапоэль" из Петах-Тиквы. Прошлый сезон защитник провел в "Окжетпесе", за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.
В прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.