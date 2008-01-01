Экс-тренер "Кайрата" и сборной Казахстана покинул европейский клуб спустя 1,5 месяца после назначения

Бывший тренер "Кайрата"
и сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк
покинул "Хорн"
, клуб второй австрийской Бундеслиги, сообщает "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на noe.orf.at.
57-летний россиянин возглавил "Хорн" 11 августа 2020 года. Под его руководством команда успела провести три официальных матча: против "Трайбаха" в Кубке Австрии (2:1), а также "Аустрии Лустенау" и "Лиферинга" во второй Бундеслиге (1:1 и 2:4 соответственно).
Отмечается, что Бородюк покинул пост, получив "заманчивое предложение из сборной". О какой сборной идет речь, не уточняется.
В 2016 году Бородюк возглавлял "Кайрат", который покинул через три тура после старта чемпионата. В 2017-м тренировал сборную Казахстана. С ним национальная команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью в семи матчах отбора на ЧМ-2018.
В январе 2018 года россиянин ушел из сборной Казахстана.