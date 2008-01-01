Экс-тренер "Кайрата" и сборной Казахстана покинул европейский клуб спустя 1,5 месяца после назначения

Названа и причина его ухода.

Александр Бородюк. Фото: КФФ©
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Сегодня 18:51
Бывший тренер "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк покинул "Хорн", клуб второй австрийской Бундеслиги, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на noe.orf.at.

57-летний россиянин возглавил "Хорн" 11 августа 2020 года. Под его руководством команда успела провести три официальных матча: против "Трайбаха" в Кубке Австрии (2:1), а также "Аустрии Лустенау" и "Лиферинга" во второй Бундеслиге (1:1 и 2:4 соответственно).

Отмечается, что Бородюк покинул пост, получив "заманчивое предложение из сборной". О какой сборной идет речь, не уточняется.

В 2016 году Бородюк возглавлял "Кайрат", который покинул через три тура после старта чемпионата. В 2017-м тренировал сборную Казахстана. С ним национальная команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью в семи матчах отбора на ЧМ-2018.

В январе 2018 года россиянин ушел из сборной Казахстана.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Сборная РК по футболу Кайрат ФК Бородюк Александр Россия Австрия
Футбол Мировой футбол
2
Сегодня 18:51
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