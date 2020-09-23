Исламхан высказался о последнем матче своего клуба в Лиге чемпионов

"Аль-Айн"
, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан
, проведет заключительный матч в групповом этапе азиатской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча состоится 24 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против "Аль-Насра"
. Начало - в 21:00 по времени Нур-Султана.
На пресс-конференции Исламхан поделился своими ожиданиями от шестого тура.
"Мы настроены на победу, будем бороться до конца, и матч против "Аль-Насра" будет непростым. Что касается игр без зрителей, это другое и странное ощущение, потому что мы не привыкли к этому раньше, и не будет секретом, если я скажу вам по опыту, что футбольные матчи без болельщиков очень трудны для игроков", - сказал он.
Отметим, что в первой игре команд в ОАЭ победил "Аль-Наср" со счетом 2:1.
В группе D после пяти туров с 11 очками лидирует "Аль-Наср", вторым с отставанием на два пункта идет "Аль-Садд", третьим - "Сепахан", у которого четыре очка, четвертым - "Аль-Айн" с двумя баллами в активе.
27-летний Исламхан выступает за "Аль-Айн" с января. Летом он продлил
контракт с клубом из ОАЭ на три года.
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