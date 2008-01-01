В Эстонии футболиста заменили на 13-й секунде матча

Его команда в итоге проиграла.

Фото: cuoi.tuoitre.vn
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Сегодня 08:16
Курьезный момент произошел в матче 21-го тура чемпионата Эстонии по футболу между клубами "Левадия" и "Нымме Калью".

Гости произвели замену через 13 секунд после стартового свистка. Поле покинул полузащитник Лаури Сууп.

Столь ранняя замена связана с регламентом чемпионата Эстонии. Каждый клуб обязан выпустить в стартовом составе как минимум двоих воспитанников клуба. 16-летний Сууп стал одним из них.



Замена Суупа стала единственной в составе "Нымме Калью", который в итоге проиграл "Левадии" со счетом 1:2.

"Левадия", набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице. "Нымме Калью" (38) идет четвертым.
Метки:
Эстония Футбол
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 08:16
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