Александр Меркель провел первый матч за новый клуб

Для казахстанца это первая игра за шесть месяцев.

Александр Меркель. Фото: ФК "Аль-Фейсали"
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 07:22
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель провел первый матч за свой новый клуб - "Аль-Фейсали" из Саудовской Аравии.

28-летний хавбек принял участие в товарищеской игре против "Аль-Раеда", который также выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Встреча прошла в рамках подготовки к новому сезону и завершилась вничью - 1:1.

После игры Меркель прокомментировал свой дебют в твиттере: "Наконец-то вернулся на поле - шесть месяцев без футбола были слишком долгими. Время предсезонки".


Официально о трансфере Меркеля "Аль-Фейсали" объявил 14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.

Последним клубом Меркеля был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.




Фото: ФК "Аль-Фейсали"

Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".

В 2015 году Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча. 
Метки:
Меркель Александр Саудовская Аравия Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 07:22
© 2008 - 2020 ТОО «EML»