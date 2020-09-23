Александр Меркель провел первый матч за новый клуб

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель
провел первый матч за свой новый клуб - "Аль-Фейсали"
из Саудовской Аравии.
28-летний хавбек принял участие в товарищеской игре против "Аль-Раеда", который также выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Встреча прошла в рамках подготовки к новому сезону и завершилась вничью - 1:1.
После игры Меркель прокомментировал свой дебют в твиттере: "Наконец-то вернулся на поле - шесть месяцев без футбола были слишком долгими. Время предсезонки".
Официально о трансфере Меркеля "Аль-Фейсали" объявил
14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.
Последним клубом Меркеля был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Фото: ФК "Аль-Фейсали"
Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".
В 2015 году Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.
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