Европейский клуб объявил о переходе воспитанника "Астаны"

За команду уже выступали казахстанцы.

Футбольный клуб "Энергетик-БГУ" (Минск) официально объявил о переходе казахстанского полузащитника Алдаира Адилова.



Детали трансфера и контракта с игроком не уточняются. Дебютировать за новую команду Адилов может уже в ближайшем туре - 26 сентября "Энергетик-БГУ" примет "Ислочь".



18-летний хавбек занимался в системе группы подготовки "Астаны", а затем уехал в испанскую академию "Марсет". Впоследствии его заприметили представители "Энергетика-БГУ".





Два года назад в "Энергетике-БГУ" уже выступали казахстанцы - полузащитник и кандидат в национальную команду Владислав Васильев и защитник Жахонгир Ходжамов. Васильев оттуда ушел на повышение в "Динамо-Брест", а сейчас защищает цвета "Руха".



Отметим, что "Энергетик-БГУ" после 23 игр занимает восьмое место из 16.