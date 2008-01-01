Европейский клуб объявил о переходе воспитанника "Астаны"

Футбольный клуб "Энергетик-БГУ"
(Минск) официально объявил о переходе казахстанского полузащитника Алдаира Адилова
.
Детали трансфера и контракта с игроком не уточняются. Дебютировать за новую команду Адилов может уже в ближайшем туре - 26 сентября "Энергетик-БГУ" примет "Ислочь".
18-летний хавбек занимался в системе группы подготовки "Астаны", а затем уехал в испанскую академию "Марсет". Впоследствии его заприметили представители "Энергетика-БГУ".
Два года назад в "Энергетике-БГУ" уже выступали казахстанцы - полузащитник и кандидат в национальную команду Владислав Васильев
и защитник Жахонгир Ходжамов
. Васильев оттуда ушел на повышение в "Динамо-Брест", а сейчас защищает цвета "Руха".
Отметим, что "Энергетик-БГУ" после 23 игр занимает восьмое место из 16.