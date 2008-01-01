Европейский клуб объявил о переходе воспитанника "Астаны"

За команду уже выступали казахстанцы.

Фото: instagram.com/kozhakhmet_inside_official©
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Сегодня 22:05
Футбольный клуб "Энергетик-БГУ" (Минск) официально объявил о переходе казахстанского полузащитника Алдаира Адилова.

Детали трансфера и контракта с игроком не уточняются. Дебютировать за новую команду Адилов может уже в ближайшем туре - 26 сентября "Энергетик-БГУ" примет "Ислочь".

18-летний хавбек занимался в системе группы подготовки "Астаны", а затем уехал в испанскую академию "Марсет". Впоследствии его заприметили представители "Энергетика-БГУ".


Два года назад в "Энергетике-БГУ" уже выступали казахстанцы - полузащитник и кандидат в национальную команду Владислав Васильев и защитник Жахонгир Ходжамов. Васильев оттуда ушел на повышение в "Динамо-Брест", а сейчас защищает цвета "Руха".

Отметим, что "Энергетик-БГУ" после 23 игр занимает восьмое место из 16.
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Сегодня 22:05
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