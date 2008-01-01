Нанесший "Кайрату" единственное поражение в КПЛ-2020 тренер приглянулся титулованному клубу Болгарии

Он работал в "Тоболе", "Иртыше" и "Шахтере".

Вячеслав Грозный (в центре). Фото: ФК "Шахтер"©
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Сегодня 23:04
К бывшему главному тренеру "Тобола", "Иртыша" и "Шахтера" Вячеславу Грозному проявляет интерес софийский "Левки", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Последним местом работы 64-летнего специалиста был карагандинский клуб.

Пока не ясно, подпишет ли 26-кратный чемпион Болгарии соглашение с украинским специалистом сейчас или дождется зимы.

Ранее Грозный работал в "Левски" в первой половине сезона-1998/99. Клуб под его руководством провел 15 встреч в чемпионате, из которых выиграл девять, четыре завершил вничью и две проиграл. Грозный был признан лучшим тренером года в Болгарии.

В Казахстане он возглавлял "Тобол" в сезоне-2012. В 2017 году украинец вторую половину сезона работал в "Иртыше". В конце 2019 года Грозный возглавил "Шахтер". Под его руководством "горняки" в текущем сезоне обыграли "Кайрат". В КПЛ-2020 это пока единственное поражение для алматинцев.

В июне в период паузы в КПЛ Грозный покинул карагандинский клуб.
Метки:
Тобол ФК Иртыш ФК Шахтер ФК Болгария Украина КПЛ-2020
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 23:04
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